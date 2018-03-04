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, 'deki sivillere el uzatıyor

Diyanet Vakfı (), Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 'de teröristlerden temizlenen köylerde bulunan sivillere yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Uğur YILDIRIM
UĞUR YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2018 18:08 Güncelleme Tarihi: 4.3.2018 18:17
TDV, Afrin'deki sivillere el uzatıyor

Deyr Savan köyüne giden gönüllüleri, terör örgütü /'nın tüm tehditlerine rağmen evlerini terk etmeyen sivillere yardım kolisi dağıttı.


Zeytin Dalı Harekâtı ile temizlenen bölgelerde bulunan sivillere yardım etmeye devam edeceklerini söyleyen TDV Suriye Sorumlusu Mahmut Temelli, "Mehmetçiğin teröristlerden arındırdığı bölgelerde bulunan sivillere ulaşmaya çalıyoruz.


Bu insanlara temel gıda ve hijyen paketleri dağıtıyoruz. Burada bulunan kişilerle görüşüp isteklerine göre, battaniye, sıcak yemek ve doktor gibi ihtiyaçlarını karşılayabileceğimizi belirtiyoruz.


Zeytin Dalı Harekâtı ile birlikte terörden kurtarılan her noktada 'den gönderilen yardımları ulaştırmayı devam edeceğiz" dedi.

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TDV, Afrin'deki sivillere el uzatıyor
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