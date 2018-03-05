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Hükümet Sözcüsü : bir meşruiyet tartışması yaratmaya çalışıyor

'ın başkanlığında toplanan sonrası Sözcüsü açıklama yaptı

Giriş Tarihi: 5.3.2018 19:17 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 21:13
Hükümet Sözcüsü Mahir Ünal: CHP bir meşruiyet tartışması yaratmaya çalışıyor

Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü , partisinin toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ünal, şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin, "Kazanılmış hakların herhangi bir şekilde kaybına fırsat vermeden, yine özellikle pancar üreten çiftçilerimizin hiçbir şekilde mağdur olmasına izin vermeden gerçekleştireceğimiz bir düzenlemeyi konuşuyoruz. Sayın mızın bu konuda herhangi bir müdahalesi söz konusu olmayacak." dedi.

CHP'NİN SEÇİM GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ GÖRÜŞMELERİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, 'nin seçim güvenliğiyle ilgili görüşmelerine ilişkin, "Maalesef CHP'nin görünen o ki derdi seçim güvenliği değil, bu konuda bir meşruiyet krizi oluşturmak, kafa karıştırmak. Sekiz defa kaybettikleri seçimi dokuzuncu defa kaybedeceklerini bildikleri için bugünden buna bir bahane hazırlamak gibi bir gayret görülüyor." ifadelerini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Mahir Ünal: CHP bir meşruiyet tartışması yaratmaya çalışıyor

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Hükümet Sözcüsü Mahir Ünal: CHP bir meşruiyet tartışması yaratmaya çalışıyor
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