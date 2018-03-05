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Yabancı gazeteciler hazırlandı, avukatlar geldi... Karar bekleniyor

’de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu’nda görev yaparken devriyeleri sırasında Türk tarafına geçtikten sonra gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis’in (29) avuktaları, Yunan askerlerinin tutukluluğunun kaldırılması için 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz dilekçesi verdi. Bu sabah Edirne Adliyesi’ne gelen Yunan medyası da askerlerin durumlarını ve gelişmelerini yakından takip ediyor.

Giriş Tarihi: 5.3.2018 12:34 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 12:40
Yabancı gazeteciler hazırlandı, avukatlar geldi... Karar bekleniyor

'de Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, perşembe günü birinci derece askeri yasak bölgeden Türk tarafına geçti. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerleri tarafından gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki soruşturmalarının ardından sevk edildikleri mehkemece tutuklandı. Yunan askerleri, ifadelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yanlışlıkla Türkiye tarafına geçtiklerini söyledi.



Yunan askerlerin avukatları Selin Özel ve Hakan Yalçıntuğ, bugün Edirne Adliyesi'ne gelerek tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis tahliye edilmesini içeren itiraz dilekçelerini Edirne 1'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne verdi. Hakimliğin itiraz dilekçesini incelemeye aldığı belirtildi.

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AYNI KOĞUŞTA KALIYORLAR

Tutuklandıktan sonra Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne konulan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in aynı koğuşta kaldıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Üzerlerinde üniformaları bulunan askerlere Edirne Başkonsolosluğu aracılığıyla sivil kıyafetler gönderildi. Bu sabah Edirne Adliyesi'ne gelen Yunan medyası da askerlerin durumlarını ve gelişmelerini yakından takip ediyor

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Yabancı gazeteciler hazırlandı, avukatlar geldi... Karar bekleniyor
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