ABD Büyükelçiliği’ne eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ’lı yakalandı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin güvenlik tehdidi gerekçesiyle faaliyetlerine bir gün ara verdiğini açıklaması üzerine Ankara Valiliği, emniyet ve istihbarat birimleri alarma geçti. Karşılıklı istihbarat paylaşımı ile büyükelçiliğin terör örgütü DEAŞ
'ın hedefinde olduğu belirlendi. Emniyet ve MİT'in çalışmasında, Samsun
'da bulunan bir grup teröristin büyükelçilik ile yine Ankara'daki bir otele eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Teröristlerin otelle büyükelçilik arasında yolcu taşıyan bir araca ve büyükelçilik yerleşkesine yönelik keşif faaliyeti yürüttükleri ortaya çıktı. İki intihar bombacısının büyükelçilik kapısına yönlendirileceği, iki teröristin ise yolcuların girişi anında oteli ve aracı hedef alacağı belirlendi. Diğer DEAŞ'lıların da bu sırada hedeflere ateş açacağı kaydedildi. MİT ve polisin Samsun'da düzenlediği operasyonlarda Irak uyruklu 4 terörist gözaltına alındı. Bu arada Ankara'daki soruşturmada da 12 DEAŞ'lı yakalandı. Öte yandan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bugün de kapalı kalacağı açıklandı.