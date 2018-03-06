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'nin Büyükelçiliği için flaş karar açıklandı

Büyükelçilik Sözcüsü David Gainer, ABD'nin Büyükelçiliği'nin yarın açılacağını söyledi. Gainer, yarın elçilikte tüm hizmetlerin verileceğini söyledi ve 'Türk polisinin tesislerimizin ve personelimizin güvenliği için vermeye devam ettiği güçlü destekten dolayı minnettarız.' dedi.

Giriş Tarihi: 6.3.2018 19:07 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 20:54
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği için flaş karar açıklandı

'nin Büyükelçiliği, 'ın Ankara'daki büyükelçiliklerine, ABD vatandaşlarına ve ABD personeline yönelik eylem yapacağı istihbaratı nedeniyle kapatılmıştı.

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği için flaş karar açıklandı
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