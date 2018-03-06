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'daki operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların sayısı 19'a yükseldi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 17:32
Ankara'daki DEAŞ operasyonu

'daki operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 19'a çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün başlatılan operasyonda gözaltına alınan DEAŞ zanlılarının sayısı 19'a yükseldi. Operasyonların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin yabancı uyruklu oldukları, örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları, Türkiye'deki hedef olabilecek noktalarla ilgili keşif ve istihbarat çalışmaları yaptıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatlarının tespit edildiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 20 şüpheli hakkında dün gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 12'si gözaltına alınmıştı.

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Ankara'daki DEAŞ operasyonu
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