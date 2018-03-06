Bağımlılıkla mücadele vatani görevimizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Yeşilay'ın 98. kuruluş yıldönümünü ve Yeşilay Haftası
'nı kutladı. Twitter paylaşımında Türkiye
'nin sağlıklı bir geleceğe sahip olması için çocuk ve gençleri tehlikeye sürükleyebilecek bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele etmenin önemli bir vazifeleri, vatani görev
leri olduğunu belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede dünyaya örnek, lider sivil toplum kuruluşu olma hedefiyle alkol, tütün, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla istikrarla, samimiyetle ve bilimsel metotlarla mücadele ediyor. Bağımlılıkla mücadelemizdeki özverili çalışmalarıyla, Yeşilayımızın 98. kuruluş yıl dönümünü ve bu yola gönül verenlerin 1-7 Mart Yeşilay Haftası'nı kutluyorum." AA