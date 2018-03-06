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'li Özel'den flaş itirafı: "Kaygılarımız ortak!"

heyeti, ve ittifakına karşı 'ye ziyarette bulundu. CHP Grup Başkanvekili Özel, HDP ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Hemen hemen bütün tespitlerimiz, kaygılarımız ortak" dedi.

Giriş Tarihi: 6.3.2018 19:54 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 20:14
CHP'li Özel'den flaş HDP itirafı: Kaygılarımız ortak!

Grup Başkanvekili Özgür Özel, beraberindeki genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Lale Karabıyık ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ile ile arasına mesafe koymayan, eş genel başkanları terörden cezaevinde tutuklu bulunan 'yi ziyaret etti.

"KAYGILARIMIZ AYNI!"

HDP Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, - ittifakına karşı ziyaretler yaptıklarını belirtti.

Burada yaptığı açıklamada CHP'li Özel HDP ile tüm tespit ve kaygılarının hemen hemen aynı olduğunu itiraf etti.

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CHP'li Özel'den flaş HDP itirafı: "Kaygılarımız ortak!"
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