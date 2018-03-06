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Toplantı halindeki ablalarına operasyon

'da /PDY'nin yeni yapılanmasına yönelik örgütün hücre evlerine düzenlenen operasyonda, toplantı halinde oldukları belirlenen 9 üniversite öğrencisi yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 17:26 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 17:29
Toplantı halindeki FETÖ ablalarına operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki çeşitli semtlerde bulunan 'nün "hijyen evleri" olarak adlandırdığı hücre evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda bir evde toplantı halinde oldukları belirlenen üniversite öğrencileri T.O, A.G, S.A, M.A, H.Ç, H.B, F.E, H.Ö. ve S.B. gözaltına alındı. Ekipler, evde yaptıkları aramada şüphelilerin telefonlarında örgütün haberleşme programı "falcon" adlı programın yüklendiğini tespit etti. Ayrıca öğrencilerden bazılarının gözaltına alınacaklarını görünce ellerindeki cep telefonlarını kırıp soba bacasının içine attıkları, kendi aralarında şifreli konuşmalar yaptıkları öğrenildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Toplantı halindeki FETÖ ablalarına operasyon
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