Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > TSK ve ÖSO o köyleri terörden temizledi

ve o köyleri terörden temizledi

tarafından terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin'e bağlı Tal Hamo ve Matinli köyleri de teröristlerden temizlendi. ve unsurları, kontrolü ele geçirdikleri köylerde tuzaklanan patlayıcıları imha etmek için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 6.3.2018 18:54 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 19:30
TSK ve ÖSO o köyleri terörden temizledi

() ve Özgür Suriye (), Afrin'in ve Matinli köylerini teröristlerden arındırdı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Tall Hamu köyü ile ilçenin kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Matinli köyünü terör örgütleri /'tan kurtardı.

Afrin, bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 119'u köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 149 bölgeyi kontrol altına aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
TSK ve ÖSO o köyleri terörden temizledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN