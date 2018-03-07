"36 Şehit polisin ailesi böyle ev sahibi oldu"

DİLEK GÜNGÖR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Size bu konuda örnek olacak bir polis şefini anlatacağım.

Mustafa Çalışkan'ı bilmeyeniniz yoktur. Kendisi 2015'ten bu yana İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün başında bulunuyor. 15 Temmuz'daki hain darbe kalkışmasının önlenmesindekien önemli isimlerden biriydi. Belki de sırf o gün yaptıkları nedeniyle Türkiye tarihinde adı veemrindeki polisler kahramanlıklarıyla anılacak.

Geçen gün bir sohbet sırasında Mustafa Çalışkan'ın camiaya yaptığı bir hizmeti anlattılar.

Kendisine sorsam eminim 'reklam yapma' diye yazdırmazdı.

Ama ben yaptığının diğer meslek camialarına da örnek olabileceğini düşündüğüm için kaleme almak istedim.

Duyduğuma göre, Mustafa Çalışkan, müdürlük yaptığı dönemde şehit olan 67 polisin ailesine ev almak için bir proje başlatmış. Bugüne kadar 36 şehidin ailesi yeni evlerine kavuşmuş.

Hem de istedikleri semtten ev sahibi olmuşlar. Ortalama 500- 600 bin TL'lik evler içinMustafa Çalışkan'ın müteahhitlerle sıkı pazarlıklar yaptığını, fiyatı yarı yarıya indirdiğini de anlattılar.

Şehit ailelerine alınan daireler İstanbul Polis Hizmetleri Derneği'nde biriken parayla alınmış.

Derneğin parasını o baloda, bu gezide harcamayıp böyle bir sosyal sorumluluk projesibaşlattığı için kendisini yürekten kutluyorum.

Umarım, Çalışkan örneği tüm Türkiye'ye yayılır...

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