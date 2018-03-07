Ankesörlü telefondan örgütsel talimat verme soruşturması

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yönetici konumundaki bazı kişilerin ankesörlü telefondan örgüt üyelerini arayarak talimat verdiklerinin belirlenmesi üzerine Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, 53 asker gözaltına alındı.

ANKESÖRLÜ TELEFONDAN ÖRGÜTE TALİMATLAR

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında örgütte yönetici konumunda bulunan bazı şüphelilerin, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan şüphelileri büfe, market veya umuma açık ankesörlü telefon hatlarından arayarak "örgütsel" talimatlar verdiği tespit edildi.

Bu kapsamda Diyarbakır'daki bazı ankesörlü telefon, büfe, market veya umuma açık sabit telefon hatlarının HTS kayıtları incelendi.

Bunun üzerine tespit edilen örgüt üyesi 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

10 ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Diyarbakır merkezli Ankara, Aydın, Konya, Eskişehir, Mardin, Batman, Osmaniye, Kütahya ve Kayseri'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 53 asker gözaltına alındı, 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.