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Atina'da Türk bayrağının yakılması edildi

Ahlak Sanat İlim Meclisi Derneği üyeleri, Atina'da düzenlenen bir gösteride Türk bayrağının yakılmasını, 'ın Ankara Büyükelçiliği önünde etti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018 20:41
Atina'da Türk bayrağının yakılması protesto edildi

Ahlak Sanat İlim Meclisi Derneği (ASIM) üyesi bir grup, 'ın başkenti Atina'da düzenlenen bir gösteride Türk bayrağının yakılmasına tepki amacıyla gösterisi düzenledi.

Dernek üyesi Mustafa Güneş, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan grup adına yaptığı açıklamada, ırkçı bir parti tarafından Atina'da 5 Mart'ta, aleyhine düzenlenen gösteride Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadıklarını söyledi.

Türk bayrağına yönelik eylemi gerçekleştiren faillerin bir an önce yakalanmaları ve en kısa zamanda yargı önüne çıkarılmaları gerektiğini belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Bilinmesini istiyoruz ki dünya üzerinde Türkiye Cumhuriyeti karşıtlığı konusunda meydana gelen ırkçı ve faşist yaklaşımlara karşı Türk gençleri olarak verilmesi gereken cevabı en ağır şekilde verebilecek kudret, basiret ve imana sahibiz. Bizler, rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımıza sahip çıkıp, korumak için canımızı verebileceğimizi ispat etmeye artık gerek duymuyoruz ve gerekirse uğruna dünyayı ayağa kaldırabileceğimizi buradan beyan ediyoruz."

Güneş, Türk bayrağı ile vatan ve millete duydukları saygıyı başka bayraklar, milletler ve vatanlara da duyduklarını vurguladı.

Protesto içerikli sloganlar atan grup, ellerindeki Yunan bayrağını katlayarak Büyükelçilik duvarına bıraktı.

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Atina'da Türk bayrağının yakılması protesto edildi
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