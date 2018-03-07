Başsavcılık kılıçdaroğlunun yalanını böyle çürüttü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Başsavcılığın yazılı açıklamasında Gökhan Açıkkollu "isimli kişinin 'işkence sebebi ile öldüğüne' ilişkin tüm iddialar örgütsel propaganda amaçlı olup gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Gökhan Açıkkollu'nun, gözaltı sürecince şeker rahatsızlığı sebebiyle ilaçlarının temin edildiği, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldığı ve 5 Ağustos 2016'da tüm tıbbi müdahalelere rağmen vefat ettiği belirtilerek, "Gökhan Açıkkollu isimli kişinin 'işkence sebebi ile öldüğüne' ilişkin tüm iddialar örgütsel propaganda amaçlı olup gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bugün bir siyasi partinin grup toplantısında, Gökhan Açıkkollu'nun vefatına ilişkin ifadeler kullanıldığı hatırlatıldı.

Konuyla ilgili yapılan incelemede, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsüne katılan örgüt mensuplarının İstanbul'daki eylemlerinin tespitine ilişkin başsavcılıkça yürütülen soruşturmalar kapsamında, Kadıköy'den Acıbadem'e giden tanklara yol açmak isteyen FETÖ mensubu komiserler Çağlar Aydın ve Murat Bağrık'ın gözaltına alındığı, şüphelilerin ifadelerinde, FETÖ/PDY yapılanmasında bağlı oldukları üstleri olduğunu beyan ettikleri anlatılan açıklamada, Aydın ve Bağrık'ın, Habib Ertürk'ün kendilerine "tanklara yolu açması talimatı verdiğini" beyan etmesi üzerine, şüpheli Ertürk'ün gözaltına alındığı kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına konu olan FETÖ'den tutuklanan Gökhan Açıkkollu.

Ertürk'ün de gözaltı sürecinde, "emniyet mensuplarına ilettiği bu talimatın da üst yöneticisi/abisi konumundaki Gökhan Açıkkollu tarafından verildiğini" anlattığı aktarılan açıklamada, bu tespitler doğrultusunda 24 Temmuz 2016'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheli Açıkkollu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

Soruşturma esnasında şüpheli Açıkkollu'nun aynı zamanda FETÖ'nün örgütsel yazışma programı "ByLock" kullandığının anlaşıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

İLAÇLARI TEMİN EDİLMİŞTİR

"Gözaltı sürecinde beyan ettiği şeker rahatsızlığı sebebiyle ilaçları temin edilmiş ve kullanması sağlanmıştır. Gerek şüpheli Gökhan Açıkkollu gerekse diğer şüpheliler hakkında tahkikat işlemleri devam etmekteyken 28 Temmuz 2016'da rahatsızlanması üzerine nezaretten çıkarılarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Uygulanan tedavi sonrası soruşturma işlemleri devam etmekteyken 5 Ağustos 2016'da tekrar rahatsızlanmış, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen vefat etmiştir.

ÖRGÜTSEL PROPAGANDA

Ölümü sonrası adli otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca yapılmış, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi Başkanlığı'nca tanzim edilen 23 Kasım 2016 tarihli rapor içeriğine göre şahsın ölüm sebebinin 'akut miyokard enfarktüsü' sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir. Gökhan Açıkkollu'nun ölüm olayına ilişkin ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında 'kişideki şeker hastalığı rahatsızlığı ile kalp krizi arasında illiyet bağı olup olmadığına' dair rapor tanzim edilmesi için soruşturma dosyası Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası'na gönderilmiş olup, görüş istenmiştir.

Gökhan Açıkkollu isimli kişinin 'işkence sebebi ile öldüğüne' ilişkin tüm iddialar örgütsel propaganda amaçlı olup gerçeği yansıtmamaktadır."

İşte o açıklama:



