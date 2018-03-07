Bayburt'ta FETÖ/PDY operasyonu

Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlendiği ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu için 667 Sayılı KHK ile kapatılan Bayburt Girişimci İş Adamları Derneği (BAYGİAD) yönetici ve üyesi olduğu belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen bazı ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında iş adamı ve esnafın bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.