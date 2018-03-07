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Cesaretiniz ve dirayetiniz takdire şayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimini engellerken bile hukuktan taviz verilmediğini belirterek, “Darbe ve diğer terör davaları hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürümektedir” dedi

Giriş Tarihi: 7.3.2018