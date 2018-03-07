Cesaretiniz ve dirayetiniz takdire şayan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım
, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yargıtay'ın 150. Yılı Sempozyumu ve yeni Yargıtay binası temel atma törenine katıldı. Erdoğan, özetle şunları söyledi: Türkiye
tarihinde ilk defa, yargı kurumlarının darbecilere karşı açık ve net duruşuyla karşılaşmıştır. Geçmişte rahmetli Adnan Menderes
'in idamı başta olmak üzere darbe dönemlerinde iyi sınavlar veremeyen yargı camiamızın 15 Temmuz'da gösterdiği cesaret ve dirayet takdire şayan. Terör örgütünün üzerinde en çok çalıştığı kurum olmasına rağmen yargı mensuplarımızın gösterdiği feraset milletimizin yazdığı demokrasi zaferini taçlandırmıştır. Bu başarı 4 bin civarındaki terör örgütü üyesi hâkim, savcının tasfiyesine rağmen elde edilmiştir. Demokrasimize ve geleceğimize sahip çıkan savcılarımıza, hâkimlerimize, adalet teşkilatı mensuplarımıza şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum.
Zalimi "Üzerine düşen görevi yapmayan" olarak tarif eden Hz. Mevlana'nın anlayışında adalet dağıtmayan savcı ve hâkim de zalimler sınıfına giriyor. Devleti yönetenlerin yaptığı adaletsizlik en azından hukuk yoluyla telafi edilebilirken yargının sebep olduğu adaletsizliğin telafisi yoktur. Eğer bir ülkede halk bunalmış ve ellerini semaya açarak adalet çığlığı atar hale gelmişse oradaki yargı sisteminde bir sorun var demektir.
Pek tasvip etmiyorum ama UYAP ile tüm adliyeleri ve ilgili kurumları birbirine bağladığımız için yapılan işlemler şu anda elektronik ortamda rahatça takip ediliyor. Fakat bana göre sıkıntılarını görüyoruz. Keşke klasik sistemde geç de olsa yürüse, daha adil olarak tecelli etseydi. UYAP'da bir hassasiyet. O da FETÖ
terör örgütünün bu tezgahı iyi kurmuş olması. Doğrusu, özeleştiri olarak söylüyorum, biz de bu oyuna geldik. Öyle ki biz darbe girişimini engellerken bile hukuktan taviz vermemiş bir ülkeyiz. Darbecilere karşı milletimizle birlikte ilk harekete geçen kurum yargımız oldu. Savcılarımız soruşturmaları başlatmış, gözaltı kararlarını almış, sorguları gerçekleştirmiş, mahkemelerimiz dosyalara göre kararlarını vermişlerdir. Tüm darbe ve diğer terör davaları tamamen hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürümekte.
Zaman zaman mahkemelerimizin, yüksek yargı kurumlarımızın, Anayasa Mahkememizin kararlarını eleştirdiğimiz olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Ama hiçbir zaman bu kararları yok saymadık. Biz adaletin tecellisi konusunda farklı bir görüşe sahip olduğumz için eleştirme hakkına elbette sahibiz. Ama bunlara uyup uymama konusunda layüsel değiliz. Katılmadığımız hususlardaki mücadelemizi vereceğimiz alanlar bellidir. Eğer sorun kanundaysa yasama organında bu mücadeleyi vereceğiz. Eğer sorun uygulamada ise yürütme organında gereğini yapacağız. Bu süreçte önemli olan hâkim ve savcılarımız hukukun tesisi konusundaki hassasiyetlerinden, adalet terazisini dengede tutma konusundaki kararlılıklarından asla geri adım atmamalı.
TÜRK YARGISI FETÖ'YE KARŞI REFLEKS GÖSTERDİ
Yargıtay
Başkanı İsmail Rüştü Cirit törendeki konuşmasında şunları söyledi: "FETÖ faaliyetleri son 10 yılda ülkemizi ciddi şekilde meşgul etmiş ve hukuk sistemimizi olumsuz bir biçimde etkilemiştir. Türk yargısı, adalet sistemini ve devleti ele geçirmeye çalışan FETÖ mensuplarına karşı çok kısa süre içinde güçlü bir refleks göstermiştir. Emanete ihanet ederek kamu görevini, özellikle yargı yetkisini belli bir örgütün amaçları doğrultusunda kullananlara ise adaletten başka hiçbir borcumuz yoktur." ŞEHİT SAVCI SELİM KİRAZ'I UNUTMADI
Cumhurbaşkanı
Erdoğan tüm şehitlere rahmet dilerken "Özelikle İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde şehit edilen Selim Kiraz kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Başbakan Binali Yıldırım da İzmir Adliyesi önünde şehit olan Fethi Sekin ve tüm şehitlere rahmet diledi.
PUTİN'LE ATEŞKESİ GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Rusya
Federasyonu Başkanı Vladimir Putin
'le dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider Doğu Guta
'da ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi için özellikle Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak çabasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Görüşmede, Doğu Guta'daki halka insani yardımların ulaştırılarak, yaşanan felakete bir an önce son verilmesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi. Erdoğan dün ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i de arayarak Bakü'deki yangında 30 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletti. ANKARA HUKUK SİSTEMİNDE ASLA YER BULAMAYACAKLAR
Başbakan Binali Yıldırım törendeki konuşmasında şunları söyledi: "17-25 Aralık darbe girişimi yargıdaki FETÖ yapılanmasını açık ve seçik ortaya çıkardı. Yargı zararlı unsurları ayıkladı ve tek vücut oldu. Darbecileri cesaretlendiren, meşruiyet kazandıran vesayete karşı koyamayan hukuk anlayışı yok oldu. O karanlık günleri özleyenler hiçbir şekilde hukuk sistemimizde yer bulamayacak."