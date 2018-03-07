Emine Erdoğan: Kadın ve erkek bir bütünün iki yarısıdır

Programda konuşma yapan Emine Erdoğan da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını ifade ederek, şehit analarının ve eşlerinin derin acısını paylaştığını söyledi. "Kadın ve erkek bir bütünün 2 yarısıdır. Tıpkı bir kuşun 2 kanadı gibi. Hiçbir felsefe ve düşünce kadına İslam kadar hakiki bir mevki vermemiştir. Kadını ve erkeği birbirinin velisi kılmıştır. Bugün ne yazık ki Müslüman toplumlar henüz Kur'an'ın seviyesine yükselememiştir. Türkiye kadınları hak ettiği mevkii taşıma azmindedir. Bugün burada dalgalara fırtınalara direnerek başarı elde eden çok sayıda kadın görüyorum" şeklinde konuştu.

"SİZLERİN ENERJİSİNE HEYECANINA SADECE BU ÜLKENİN DEĞİL TÜM DÜNYA KADINLARININ İHTİYACI VAR"

Gelecek yüz yılın en önemli konularının çevre, enerji ve kadın olacağını ifade eden Erdoğan, "Kadın varlığı önem kazanmaktadır. Taşıdığı çevresel hassasiyetler nedeniyle ödüle layık görülen kadınlarımız olduğunu biliyorum. İçindeki enerjiyi işteki enerjiye taşıyan kadınlara tanıyorum. Yüreğimizdeki mukaddes heyecan, Afrikalı, Myanmarlı, Filistinli kadınların sorunlarını çözene kadar devam edecektir. Sizlerin enerjisine heyecanına sadece bu ülkenin değil tüm dünya kadınlarının ihtiyacı var. Bize düşen bu gücü daha da artırmaktır. Gelin güç birliği yaparak mayasında insan sevgisi olan bu enerjiyi kulakların duymadığı gözlerin görmediği sorunlara kanalize edelim" dedi.



Konuşmaların ardından barkavizyon gösterimi yapılırken, ödüle değer gören isimlere, Emine Erdoğan ve Bakan Albayrak başta olmak üzere birçok isim tarafından ödülleri takdim edildi.