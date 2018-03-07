Fırat’ın doğusu batısı fark etmez

MHP
lideri Devlet Bahçeli
dün partisinin Meclis'teki grup konuşmasında şunları söyledi:
Eğer var olacaksak, geleceği şuurla kavrayıp, irademizle kaleme alacaksak kadına yönelik şiddeti durdurmalı, katilleri ve şiddet faillerini toplumdan tecrit etmeliyiz. Hapisse hapis, hadımsa hadım, idamsa idam.
Zeytin Dalı Harekâtı'nda 4 stratejik safha vardır. Terör örgütü PKK-PYD
/YPG ile sınır bağlantı hatları kesildi. Afrin kuşatmaya alındı. Tüm yol, kavşak ve yerleşim yerlerinde kontrol sağlandı. Son safhada sivillerin tahliyeleriyle terörden arındırılması amaçlanmakta.
Terör örgütü PYD/YPG'yi Menbiç'ten çıkarıp, buranın denetimini yarı yarıya Türkiye'yle üstlenme teklifi getiren ABD
dilinin altındaki baklayı çıkarmıştır. Fırat
'ın batısında terörist olan, doğusuna geçince sütten çıkmış ak kaşık mı olacak? Afrin temizlenir temizlenmez, harekâtın kapsamına Menbiç alınmalı, teröristler kaçtıkları yere kadar kovalanmalı. ABD'ye sesleniyorum: Düşmansanız, adam gibi düşman olun. Müttefikseniz mertçe müttefik olun. Kıvırmayın, kaçmayın, ipe un sermeyin.