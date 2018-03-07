Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin basın lasmanına katıldı. Lansman sonunda basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Bayraktar, bundan sonra hedeflenen insansız hava aracını kapasitesinden bahsetti.

Selçuk Bayraktar "İnsansız jet çalışmamıza başlamayı düşünüyoruz"

"TOPLUMSAL ÇIKTIYI HEDEFLİYORUZ"



Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Son dönemde ülkemizde sınır dışı büyük operasyonlar oldu. Zeytin Dalı Harekatında yerli ve milli bu teknolojiyi biz geliştirmiyor olduğumuzda, dışarıda tedarik edemiyoruz. Tedarik etmeye kalktığımızda da büyük maliyetle tedarik ediyoruz. Bunun yanında sivil alanlarda da çok daha yayılı bir şekilde bu teknolojilerinin hepsini muhakkak bağımsız olabilmek için üretmemiz gerekiyor. Bu maksatla biz Türkiye Teknoloji Vakfımızı kurmuştuk. Bayraktar insansız hava aracı gibi Baykar gibi örneklerin sayılarını arttırmak maksadıyla. Bu festivalle de toplumsal çıktıyı hedefliyoruz. Toplumsal dip dalganın, havacılık yani teknolojinin en uçtaki sayılabilecek havacılık, uzay gibi alanlara bir anlamda gençlerimize aşı yaparak bu alanlara ilgilerinin artmasını coşkulu bir şekilde teknolojik gelişimin, teknoloji geliştirmenin önemini anlatmayı hedefliyoruz"diye konuştu.

BİR ANLAMDA BİR KIVILCIM ÇAKMA



Selçuk Bayraktar, "Biz kendi çapımızda 15 sene önce Bayraktar insansız hava araçlarıyla örnek yaşadık. Bir anlamda bir kıvılcım çakma. Bu kıvılcım tutuştu dünyada kendi sınıfında en ileri düzeyde diyebileceğimiz on binlerce saattir görev yapan insansız hava araçlarına dönüştü. Dünyadaki rakiplerinden en ileri seviyede hepsinden daha ileri düzeyde bir teknoloji geliştirebileceğini ülkemizin ki daha öncede havacılık dünyada da doğarken Nuri Demirağ'lar çok daha büyük işler başarmışlardı. Aslında bu mümkün, bu irade ortaya konuldu. Gençlerimizin önündeki engeller kaldırıldı. Dünya çapında çok büyük işler yapabileceğini biz görüyoruz. Bu anlamda festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda gençlerimiz dünyaya nisbetle çok önemli teknolojiler geliştirecek ve önemli girişimlerin inşallah önü açılmış olacak. Bugün otonom araçlardan bahsediliyor. Otomotivdeki en büyük devrimlerden. Bu 14 sene önce yapılan bir yarışma ile dünyada bu devrimin temelleri bir anlamda atılmış oldu. Bizim de düzenlediğimiz robot taksi gibi yarışmalarla, savaşan, İHA gibi yarışmalarla inşallah geleceğin trendi olan teknolojilerin tohumu ülkemizde milli ve yerli olarak geliştirilmesinin tohumları atılmış olacak" ifadelerini kullandı.





"DÜNYADA SADECE ÜÇ ÜLKE BÖYLE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINI YAPABİLİYOR"



"Şuanda kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğim insansız hava araçlarını yaptık"

Bundan sonra yapılacak hedeflerle ilgili konuşan Bayraktar, "Şuanda kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğim insansız hava araçlarını yaptık. Bundan sonrada dünyanın kendi sınıfında en moderni diyebileceğimiz 4.5 ton ağırlığında 1.5 ton yük taşıma kapasitesine sahip bir insansız hava aracı. Dünyada sadece üç ülke böyle bir insansız hava araçlarını yapabiliyor. Onu geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Sonrasında da insansız jet çalışmamıza kısa bir süre sonra başlamayı düşüyoruz" diye konuştu.