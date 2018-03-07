Şişli'de iki başkan yardımcısı  görevden uzaklaştırıldı

Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Nail Atay'ın başkanlığında yürütülen çalışmalarda, İmardan sorumlu Teknik Başkan Yardımcısı Nimet Toprak iel Zabıta ve Ruhsat'tan Sorumlu Başkan Yardımcısı Asım Kantoğlu, soruşturmanın selameti açısından geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

Müfettişlerin yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP'li meclis üyesi Selahattin Engez'in restaurantına verilen ruhsatın yanı sıra Gümüş Otel, Kılıç Plaza'nın da aralarında bulunduğu bazı binalarda kaçak ve imara aykırı işlemler yapıldığı tespit edildi. Belediyedeki özellikle ruhsatların ve imar dosyalarının tek tek incelendiği soruşturmanın derinleştirileceği öğrenildi.