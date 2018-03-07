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Şişli'de iki başkan yardımcısı  görevden uzaklaştırıldı

'nde soruşturma yürüten İçişleri Bakanlığı müfettişleri soruşturmanın selameti açısından iki başkan yardımcısını görevden aldı.

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018 18:41 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 19:46
Şişli'de iki başkan yardımcısı  görevden uzaklaştırıldı

Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Nail Atay'ın başkanlığında yürütülen çalışmalarda, İmardan sorumlu Teknik Başkan Yardımcısı Nimet Toprak iel Zabıta ve Ruhsat'tan Sorumlu Başkan Yardımcısı Asım Kantoğlu, soruşturmanın selameti açısından geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

Müfettişlerin yürüttüğü soruşturma kapsamında 'li meclis üyesi Selahattin Engez'in restaurantına verilen ruhsatın yanı sıra Gümüş Otel, Kılıç Plaza'nın da aralarında bulunduğu bazı binalarda kaçak ve imara aykırı işlemler yapıldığı tespit edildi. Belediyedeki özellikle ruhsatların ve imar dosyalarının tek tek incelendiği soruşturmanın derinleştirileceği öğrenildi.

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Şişli'de iki başkan yardımcısı  görevden uzaklaştırıldı
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