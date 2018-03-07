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'de obüsler terör hedeflerini yerle bir etti

Türk Silahlı Kuvvetlerince () yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, obüs toplarıyla ateş altına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018 19:44
Suriye'de obüsler terör hedeflerini yerle bir etti

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında Afrin'in batısında yer alan teröristlere ait mevziler obüs toplarıyla vuruldu.

MEHMETÇİK'TEN ÇOCUKLARA ÇİKOLATA

Bu arada, askeri hareketliliğin yaşandığı Reyhanlı ilçesinde de Mehmetçik'in geçiş güzergahındaki sınır mahallelerinde yaşayan çocuklar askerlere el sallayarak sevgi gösterilerinde bulundu.

Yaşları 4 ile 10 yaş arası değişen çocukların sevgilerine duyarsız kalmayan askerler de onlara çikolata dağıtıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Suriye'de obüsler terör hedeflerini yerle bir etti
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