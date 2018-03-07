Suudi Arabistan veliaht prensi haddini aştı!

MEHMET BARLAS'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

ŞEYTAN ÜÇGENİYMİŞ

Kahire'de darbeci Sisi ile görüştükten sonra Salman, Türkiye, İran ve Katar'ı "Şeytan Üçgeni" olarak tanımlamış... Söz konusu ülkelerin Arapların güvenliğine tehdit olabilecek politikalar izlediğini söyleyen veliaht İran'ı da mezhepçilik politikalarını yaymakla suçlamış.





OSMANLILAR GELİYORMUŞ

Arap CBC kanalına konuşan ve Salman bin Muhammed'in basınla yaptığı görüşmelere katılan bir gazeteci de Salman bin Muhammed'in "Erdoğan'ın yönettiği Osmanlılar, Müslüman Kardeşler'i de kullanarak halifeliği yeniden getirmek istiyor. İran ideolojik devrimini yaymak istiyor" dediğini aktarmış.



VELİAHT ZIRVALAMIŞ

Suudi Arabistan'ın bu kendini bilmez sözde prensleri, alkolle değil petrolle sarhoş oldukları için ağızlarından çıkanları kulakları pek duymaz. Bu türedi veliaht babası Kral ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yakın geçmişte yaptıkları görüşmeleri hatırlayabilseydi herhalde "Erdoğan'ın yönettiği Osmanlılar, Müslüman Kardeşler'i de kullanarak halifeliği yeniden getirmek istiyor" benzeri zırvaları söylemezdi.

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