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veliaht prensi haddini aştı!

Mehmet Barlas bugünkü yazısında yaptığı açıklamalarla sürekli olarak haddini aşan veliahdı Salman bin Muhammed’in Türkiye karşıtı sözlerine tepki gösterdi. Mehmet Barlas’ın “Bir sen eksiktin zırva Prens Salman bin Muhammed” başlıklı yazısı şu sözlerle son buluyor: "Suudi Arabistan'ın bu kendini bilmez sözde prensleri, alkolle değil petrolle sarhoş oldukları için ağızlarından çıkanları kulakları pek duymaz."

Giriş Tarihi: 7.3.2018 11:30 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 11:31
Suudi Arabistan veliaht prensi haddini aştı!

MEHMET BARLAS'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

ŞEYTAN ÜÇGENİYMİŞ

Kahire'de darbeci Sisi ile görüştükten sonra Salman, Türkiye, ve Katar'ı "Şeytan Üçgeni" olarak tanımlamış... Söz konusu ülkelerin Arapların güvenliğine tehdit olabilecek politikalar izlediğini söyleyen veliaht İran'ı da mezhepçilik politikalarını yaymakla suçlamış.



OSMANLILAR GELİYORMUŞ

Arap CBC kanalına konuşan ve Salman bin Muhammed'in basınla yaptığı görüşmelere katılan bir gazeteci de Salman bin Muhammed'in "Erdoğan'ın yönettiği Osmanlılar, Müslüman Kardeşler'i de kullanarak halifeliği yeniden getirmek istiyor. İran ideolojik devrimini yaymak istiyor" dediğini aktarmış.

VELİAHT ZIRVALAMIŞ

'ın bu kendini bilmez sözde prensleri, alkolle değil petrolle sarhoş oldukları için ağızlarından çıkanları kulakları pek duymaz. Bu türedi veliaht babası Kral ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yakın geçmişte yaptıkları görüşmeleri hatırlayabilseydi herhalde "Erdoğan'ın yönettiği Osmanlılar, Müslüman Kardeşler'i de kullanarak halifeliği yeniden getirmek istiyor" benzeri zırvaları söylemezdi.

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Suudi Arabistan'da veliaht prens operasyonu mu?

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Suudi Arabistan veliaht prensi haddini aştı!
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