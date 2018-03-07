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için ‘’ projesi geliştirilecek

Giriş Tarihi: 7.3.2018 08:50 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 08:56
Türk Silahlı Kuvvetleri için ‘robot asker’ projesi geliştirilecek

'nin (TSK), terörle mücadele operasyonlarındaki zayiatını azaltma hedefiyle '' projesi geliştirilecek.

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Türk Silahlı Kuvvetleri için ‘robot asker’ projesi geliştirilecek
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