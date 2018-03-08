Adil Gür'den son kamuoyu yoklaması

A&G Araştırma Genel Müdürü Adil Gür A Haber ekranlarında son kamuoyu yoklamasının sonuçlarını açıkladı.



Gür, "PYD PKK'nın uzantısı mıdır" sorusuna yüzde 86-87 civarında PYD/PKK'nın uzantısıdır cevabının verildiğini kaydetti.

"Zeytin Dalı Harekatı'nı başarılı buluyor musunuz?" sorusuna ise her 100 kişiden 83'ünün "evet başarılı buluyoruz" cevabını verdiğini belirtti.

İşte son kamuoyu yoklamasından çıkan sonuçlar.

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SİYASİ İTTİFAKLARA KAMUOYU NASIL BAKIYOR?

İkinci bir ankette ise kamuoyunun siyasi ittifaklara nasıl bakıldığı araştırıldı.

"AK Parti ile MHP arasında gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nı doğru buluyor musunuz?" sorusuna doğru buluyorum diyenlerin oranı 50, 7 oldu.

İşte son kamuoyu yoklamasından çıkan sonuçlar.

Halk siyasi ittifaklara nasıl bakıyor?