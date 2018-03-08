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’ diğer partilerin korkulu rüyası

SELÇUK ADIGÜZEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018
‘Cumhur İttifakı’ diğer partilerin korkulu rüyası
TBMM'de basın mensuplarıyla bir araya gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı , parti teşkilatlarının ve MHP seçmeninin 'ndan son derece memnun olduğunu belirtti. Yalçın seçmeninin de kurulan ittifaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Yalçın, AK Parti ile MHP arasında tesis edilen Cumhur İttifakı'nın yüzde 70'lik bir kitleye hitap ettiğini belirterek Cumhur İttifakı'nın "ittifak peşinde koşan diğer partilerin korkulu rüyası" olduğunu dile getirdi. Liderlerin görüş birliğine vardığının altını çizen Yalçın "İttifak teklifi Meclis'e geldiği gibi geçecek" dedi. 18 Mart'ta yapılacak MHP kurultayında Genel Başkan 'ye bir rakip çıkmayacağını düşündüğünü söyleyen Yalçın, "Tek aday olarak girecek çok güçlü bir destekle çıkacak" ifadelerini kullandı. Yalçın, CHP'nin "seçim güvenliği" adı altında yaptığı siyasi parti ziyaretlerini ise "Seçim güvenliği altında görüşmeler yapıyorlar. Kimseyi kandırmasınlar bu ittifak alıştırmalarıdır" sözleriyle değerlendirdi. e gidileceği iddiaları hakkındaki değerlendirmesi sorulan Yalçın, erken seçimin Türkiye'nin menfaatine olmayacağını belirterek erken seçim ihtimali görmediğini ifade etti.
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‘Cumhur İttifakı’ diğer partilerin korkulu rüyası
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