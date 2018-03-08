Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

Eski Yargıtay üyesi Hacı Osman Kaya'nın yargılandığı davada, eski HSYK Birinci Daire Başkanı Okur, HSYK Başkanvekili Hamsici ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı Erdem tanık olarak dinlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Hakimler Savcılar Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

ESKİ YARGITAY ÜYESİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen davada, eski Yargıtay Üyesi Hacı Osman Kaya yeniden hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, Kaya hakkında ifade veren eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ve HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici tanık olarak dinlendi.

Okur, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla ifade verirken, diğer tanıklar duruşma salonunda hazır bulundu.

İbrahim Okur, 2010 Anayasa referandumundan sonra yüksek yargıya üye seçimi için yapılan toplantılarda Kaya'nın isminin gündeme geldiğini ancak o dönemin Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman'ın itirazı nedeniyle listeden çıkarıldığını söyledi. Okur, sanık Kaya'nın, eski HSYK üyesi Bülent Çiçekli'nin talebiyle 2012'de Yargıtaya üye seçildiğini anlattı.

YARGITAY ÜYE SEÇİMLERİNE MÜDAHALE

Bir soru üzerine Okur, Kaya'nın, teftişte görevliyken Ankara'nın bir ilçesindeki noter hakkında verdiği olumsuz teftiş raporu nedeniyle Kahraman'ın seçilmesine karşı çıktığını bildiğini belirtti.

Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici de Kaya ile ilgili, "Yargıtaya üye seçiminde ismi Bülent Çiçekli tarafından gündeme geldi. Diğer cemaat mensupları tarafından da benimsendi. Ancak Müsteşar Ahmet Kahraman itiraz etti. Çiçekli, Müsteşarla konuştu, ikna etti. İkinci seçimde 2012'de seçildi. Yakından tanımıyorum. Örgüt çalışmaları içinde yer alıp almadığı konusunda somut bilgim yok." şeklinde bilgi verdi.

Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ise sanığın Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulunda, ardından Bursa ve Konya'da çalıştığını bildiğini, o dönemlerde Kaya hakkında, "cemaate mensuptur" şeklinde değil, "cemaate yakındır, arkadaş çevresi onlardan oluşur" şeklinde kanaat bulunduğunu dile getirdi.

Kaya'nın ilk seçimde değil, 2012'de, cemaat mensubu HSYK üyelerinin önerisiyle Yargıtaya üye seçildiğini ifade eden Erdem, örgüt mensuplarının Yargıtaydaki etkinliklerini kırmak amacıyla, FETÖ üyesi olmayan kurul üyelerini bir araya getirdikleri toplantılara, "cemaatçilerle hareket ediyor" denildiği için Kaya'yı çağırmadıklarını bildirdi.

ARALARINDAKİ DOSTLUK HSYK ÜYESİ SEÇİLMESİNİ SAĞLADI

Tanık beyanları ve gelen bilgilere karşı söz verilen sanık Hacı Osman Kaya, tanık beyanlarında aleyhine bir ifadenin bulunmadığını, eski HSYK Üyesi Bülent Çiçekli'nin hemşehrisi olması ve aralarındaki kişisel dostluk nedeniyle üye seçilmesini sağladığını, örgüt mensubu olduğuna dair somut bir bilginin bulunmadığını savundu.

ByLock kullandığı tespitini kabul etmeyen Kaya, dosyaya gelen bilgi ve belgelerde, ByLock kullanıcı adı, şifresi veya yazışmaların bulunamadığının belirtildiğini kaydetti.

ByLock'a bağlandığı iddia edilen cep telefonu hattının HTS kayıtlarında, memleketi Kayseri'deyken bir kişiyle mesajlaştığı tarih ve saatle aynı anda Ankara Bağlıca'da lojmanların bulunduğu bölgede ByLock'a bağlandığı verisinin yer aldığını iddia eden Kaya, bu tespitin de kullanıcı olmadığını ispatlayacağını ileri sürdü.

Hacı Osman Kaya, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Verilen aranın ardından heyet, ara kararını açıkladı. Heyet, sanığın tahliye talebinin reddi ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, 28 Haziran'a bırakıldı. Gelecek duruşmada, dinlenmesine karar verilen ancak bu duruşmada hazır bulunmayan tanıklar dinlenecek.