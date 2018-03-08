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ler daha konforlu taşınacak.

Büyükşehir Belediyesi, Nevruz tatili nedeniyle kente gelecek olan lerin Kapıköy Sınır Kapısından il merkezine daha konforlu ve sorunsuz bir şekilde taşınmaları için harekete geçti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 14:53 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 14:54
İranlı turistler daha konforlu taşınacak.

Büyükşehir Belediyesi, Nevruz tatili nedeniyle 'a akın etmesi beklenen lerin kente rahat ulaşmaları için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesinde bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Genel Sekreter yardımcıları Fazıl Tamer ve Mehmet Yaşar başkanlığında yapılan toplantıya, ilgili daire başkanları ile Kapıköy Sınır Kapısından kent merkezine yolcu taşıyan B-2 ve D-2 minibüs kooperatif yetkilileri katıldı.

İRANLI TURİSTLERE DAHA KONFORLU ULAŞIM İMKANI

Kent ekonomisine büyük katkı sağlayan İranlı turistlerin merkeze taşınırken yaşanan sorunların masaya yatırıldığı toplantıda, turistlerin daha konforlu ve sorunsuz bir şekilde otellerine ulaştırılmaları için atılması gereken adımlar da konuşuldu. Ayrıca, toplantıda İranlı yolcuları taşıyan minibüsler için Kapıköy'de ve kent merkezinde sosyal donatılara sahip depolama alanlarının oluşturulması gerektiği ifade edildi.
Toplantı karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

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İranlı turistler daha konforlu taşınacak.
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