Mehmetçik kurtardı terör katletti

Afrin'de teröristlerden temizlenen Şeran belde merkezine giren Mehmetçik
ve ÖSO
askerleri, 6 gündür evlerinin bodrumunda aç susuz saklanan 10 kişilik aileyi kurtarıp başka bir köye yerleştirdi. Fakat yeni evinin çevresinde gezintiye çıkan ailenin zihinsel engelli
oğlu, teröristlerin siviller kaçmasın diye bahçeye döşediği mayına bastı ve yaşamını yitirdi. Mehmetçik sayesinde özgürlüğe kavuşmanın sevincini yaşayan aile, Ahmed'in acısıyla bir kez daha yıkıldı.
Teröristlerin ölüme terk ettiği aileyi komandolar kurtardı. KURTULUNCA İLK İŞ ŞÜKÜR NAMAZI KILDI
Önceki gün Şeran belde merkezine giren TSK
ve ÖSO askerleri, 10 kişilik Muhammed ailesini teröristlerin elinden kurtardı. 6 gün aç susuz evin bodrumunda saklanan aile, Türk askerini görünce beyaz tülbentler sallayarak yardım istedi. Operasyona katılan bir ekip de aileyi çatışma bölgesinden çıkartarak daha önce teröristlerden kurtarılan Shamanlı köyüne getirdi. Özgürlüğe kavuşan aile bireylerinden Ramazan Muhammed, güvenli bölgeye ayak basar basmaz şükür namazı kıldı. Fakat ailenin bu sevinci yarım kaldı. Yeni yerleştikleri evin etrafında gezintiye çıkan ailenin zihinsel engelli çocuğu Ahmed Muhammed (25), teröristlerin evin etrafında döşediği mayına basarak ağır yaralandı. Gencin yardımına yine Mehmetçik koştu. Yaralının olduğu bölge, başka mayın ihtimaline karşı didik aranırken sağlık ekipleri de ağır yaralı engelli gence hemen müdahale etti. Talihsiz çocuk Kilis
'te hastaneye sevk edildi ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Ramazan Muhammed, güvenli bölgeye ayak basar basmaz şükür namazı kıldı. SEVİNÇLERİ YARIM KALDI
Yaşadıkları şokun ardından uzun süre kendine gelemeyen aile bireyleri, "Terör belası yüzünden evimizden kaçtık. Tam kurtulduk derken terör bizi başka yerde buldu. Allah, suçsuz günahsız insanların kanını döken bütün teröristlerin kökünü kurutsun" diyerek ağıtlar yaktı ve teröristlere beddua etti.
Mayına basan gence ilk müdahaleyi yine Mehmetçik yaptı. ADIYAMANLI KOMANDOYA SARILIP ÖPTÜ
Aileyle, operasyon nedeniyle bölgede bulunan Kürt askerler ilgilendi. Adıyamanlı bir komando, 95 yaşındaki Feride Muhammed'e su ve yemek verdi. İhtiyaçlarını sorup elini öptü. Kendisiyle Kürtçe konuşan Türk askerini gören yaşlı kadın, gözyaşlarını tutamadı. Askere sarılarak öptü. 6 gün boyunca evin bodrumunda mahsur kaldıklarını anlatan Ramazan Muhammed, "Evimizi bırakmadık. Askerleri görünce de beyaz tülbentler salladık. Türk askerinin bize yardım edeceğini biliyorduk. Şimdi özgürüz. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.