Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Mesut Taşpınar, iyileşme sürecini geçirmek için geldiği baba ocağı Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Baraklı köyündeki evinde ziyaretçi akınına uğruyor.

'VATAN SİZE MİNETTAR'

Önceki gün de Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, gazi Mesut Taşpınar'ı ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve "Vatan size minnettar. Sizlerin orada bizler için hangi zorluklara göğüs gererek kahramanca mücadele ettiğini biliyoruz. Allah tüm gazilerimize şifalar versin. Şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi. Gazi Mesut Taşpınar da vatanı için seve seve can vermeye hazır olduğunu söyleyerek, "Büyük bir çatışmaydı. Tüm silah arkadaşlarım, ölümü bir an bile düşünmeden kahramanca mücadele etti. 8 silah arkadaşım şehit oldu ama onlarca terörist de öldü. İyileşir iyileşmez görevimin başına dönüp cephedeki yerimi almak ve silah arkadaşlarım ile omuz omuza mücadele etmek istiyorum. Biz ölüme seve seve koşarız" dedi. Gazi Taşpınar'ın, sosyal medya hesabından yaptığı "Siz kimsiniz ki böyle milleri yıkacaksınız. Her zaman her yerde varız" şeklindeki paylaşım, vatan sevgisini ve kararlılığını ortaya koydu.