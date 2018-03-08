Şehit oğlunun botlarını Afrin’e götürdü

Kayseri'de Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nin organizasyonuyla yaklaşık 50 şehit yakını ve gazi, Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla Afrin sınırına gitti. Kafilede bulunan, Siirt'teki PKK saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyürek'in babası Musa Temizyürek "Oğlum yeni bot almıştı, giymek nasip olmadı. Ben bu botların kahraman Türk askerlerin birinin ayağında olup düşmanları kovalamasını istiyorum. Bütün Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.

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