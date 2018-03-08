Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Sinop'ta füze test atışları yapıldı

'ta füze test atışları yapıldı

’ta, ve Ticaret A.Ş. () tarafından geliştirilen füzelerin test atışları gerçekleştirildi. Atışlar, Sülükgölü mevkisindeki eski radar üssünde, 'ni Güçlendirme Vakfı'nın yüzde 35.5 ile en büyük hissedarı olduğu Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından yapıldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 18:02 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 18:13
Sinop'ta füze test atışları yapıldı

Füze test atışlarının yapıldığı bölgede emniyet müdürlüğü geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Atışların yapıldığı saatlerde bölgeye giriş ve çıkışlar polis tarafından kapatıldı. Aynı zamanda balıkçıların denize açılması yasaklandı.

'na devri yapılan eski radar üssünde konuşlanan füze test atış alanından gerçekleştirilen Füze Test ve Eğitim atış faaliyetlerinin bugün sonlandırılacağı belirtildi.

ESKİ RADAR ÜSSÜNDEN TEST ATIŞALARI

Atışlar, soğuk savaş yıllarında ABD tarafından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) karşı dinleme amaçlı kurulan ve 1992 yılında kaldırılan Sülükgölü mevkisindeki eski radar üssünde, 'ni Güçlendirme Vakfı'nın yüzde 35.5 ile en büyük hissedarı olduğu ve Ticaret A.Ş. () tarafından yapılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sinop'ta füze test atışları yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN