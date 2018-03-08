Son dakika: Çavuşoğlu: Irak'ta sınır ötesi operasyon olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair çok önemli açıklamlar yaptı. Çavuşoğlu, Irak'taki seçimlerden sonra PKK'ya yönelik Bağdat ile ortak sınır ötesi operasyon olacağını söyledi. Çavuşoğlu, ortak operasyon konusunda İbadi ile görüşüldüğünü belirtti.

AFRİN HAREKATI MAYIS AYINA KADAR BİTİR

Çavuşoğlu, Afrin harekatının Mayıs ayına kadar sonlanacağını söyledi.

SALİH MÜSLİM'İN İADESİ

Çavuşoğlu, terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in İsveç'te olduğunu ve İsveç'ten geçici tutuklama talebinde bulunulduğunu söyledi.