Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Çavuşoğlu: Irak'ta sınır ötesi operasyon olacak

Son dakika: : 'ta sınır ötesi operasyon olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşluğu,"'ta sınır ötesi operasyon olacak. Operasyon Irak seçimleri sonrası yapılabilir" dedi. Afrin harekatı ile ilgili de tarih veren , mayıs ayına kadar biter" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 8.3.2018 13:15 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 14:24
Son dakika: Çavuşoğlu: Irak'ta sınır ötesi operasyon olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt , gündeme dair çok önemli açıklamlar yaptı. Çavuşoğlu, 'taki seçimlerden sonra PKK'ya yönelik Bağdat ile ortak sınır ötesi operasyon olacağını söyledi. Çavuşoğlu, ortak operasyon konusunda İbadi ile görüşüldüğünü belirtti.

AFRİN HAREKATI MAYIS AYINA KADAR BİTİR

Çavuşoğlu, Afrin harekatının Mayıs ayına kadar sonlanacağını söyledi.

SALİH MÜSLİM'İN İADESİ

Çavuşoğlu, terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in İsveç'te olduğunu ve İsveç'ten geçici tutuklama talebinde bulunulduğunu söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Çavuşoğlu: Irak'ta sınır ötesi operasyon olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN