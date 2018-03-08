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sınırında hareketlilik

'nin ilçesindeki un fabrikasında hareketlilik tespit edilmesi üzerine tarafından müdahalede bulunuldu

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 23:27 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 23:29
Suriye sınırında hareketlilik

'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırın karşı tarafında yer alan 'nin ilçesinde bir un fabrikasında hareketlilik tespit edilmesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri () müdahalede bulundu.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü /'nin kontrolündeki Haseke kentine bağlı Rasulayn ilçesinde bulunan un fabrikasında hareketlilik tespit eden TSK, belirlenen noktaya ateş etti.

Yaklaşık 10 dakika süren ve TSK'ye ait drone ile de görüntülenen hareketlilik sırasında PKK/YPG'ye ait bez parçaları da ateş açılarak düşürüldü.

Bu arada olay ilçede kısa süreli paniğe yol açarken, güvenlik güçlerinin sınırdaki önlemleri arttırdığı gözlendi.

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Suriye sınırında hareketlilik
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