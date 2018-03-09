ByLock yazışmaları tespit edilen 57 şüpheliye gözaltı kararı!

FETÖ/PDY mensuplarının kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları kriptolu haberleşme uygulaması ByLock yazışmaları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da 42, farklı illerde 15 olmak üzere toplamda 57 şüpheli hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak' suçu kapsamında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 14'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.