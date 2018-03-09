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yazışmaları tespit edilen 57 şüpheliye gözaltı kararı!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün yazışmaları tespit edilen mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 57 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018 11:27 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 11:28
ByLock yazışmaları tespit edilen 57 şüpheliye gözaltı kararı!

/ mensuplarının kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları kriptolu haberleşme uygulaması yazışmaları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da 42, farklı illerde 15 olmak üzere toplamda 57 şüpheli hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak' suçu kapsamında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 14'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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ByLock yazışmaları tespit edilen 57 şüpheliye gözaltı kararı!
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