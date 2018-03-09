Çocuk katili PYD işte böyle saldırdı

Zeytin Dalı Harekâtı'nda Mehmetçik karşısında bozguna uğrayan terör örgütü PYD/PKK, sivilleri kalkan olarak kullanıyor. Bu nedenle de yerleşim yerlerinden kaçmak isteyen halkı hedef alan hain saldırılar düzenliyor. Terör örgütünün gerçek yüzünü ortaya koyan saldırılardan biri Afrin'in Kurayriyah köyü yakınlarında yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava aracının pazartesi görüntülediği anlarda, terör örgütü YPG/PKK mensubu iki kişinin köye giden yola el yapımı patlayıcılar (EYP) yerleştirdiği görülüyor. Hava unsurları harekete geçiyor ve iki terörist etkisiz hale getiriliyor. Bu arada İHA'nın kadrajına, bir kamyonetle köylerinden çıkmak isteyen siviller giriyor. Tuzaklanan yolda ilerleyen araç, teröristlerin döşediği patlayıcıya çarpıyor. Hasar gören araç az ileride duruyor. Kamyonetteki siviller, önceki patlamanın paniğiyle aracın kasasından aşağı atlayarak çevreye kaçışmaya başlıyor. İHA görüntülerinde, bazı sivillerin araziye kaçtığı esnada EYP'ye basılması üzerine patlama meydana geliyor.

3 ÇOCUĞU KATLEDİLDİ

Saldırıdan yaralı kurtulan Muhammed Nur Alo (60), araçta 36 kişi olduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Yazık değil mi? 2 oğlum ve kızım şehit oldu. Yazık değil mi? Kız çocuğum daha 3 aylık bebekti. Ne suçu vardı? Allah onları bildiği gibi yapsın; onları hiç affetmesin. Ne bu dünyada ne de ahirette. Çocuklarım Hüseyin ve Mahmut ve kızımı nasıl çıkardılar, nasıl buraya getirdiler bilmiyorum. Kafamdan ve kolumdan yaralanmıştım."