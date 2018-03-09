Erbaş: Kadına şiddet İslam’dan referans bulamaz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erbaş mesajında şunları söyledi: "Kadına ve kız çocuklarına karşı insanlık dışı bir muamelenin reva görüldüğü cahiliye toplumu, İslam'la tanıştıktan sonra insan olmanın onurunu keşfetmiş ve kadınlar için huzurun, adaletin, hakkaniyetin hüküm sürdüğü bir saadet asrına ev sahipliği yapmıştır. "Peygamber Efendimiz (s.a.s) insanlığın ufkunu aydınlatan evrensel mesajlarını bütün yeryüzüne ilan ettiği veda hutbesinde, kadınların haklarını gözetmeyi, bu hususta Allah'tan sakınmayı, kadın ve erkeklerin birbirlerinin hukukuna riayet etmelerini Müslümanlara bir sorumluluk olarak yüklemiştir. Tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve mazereti bulunmayan kadına dönük şiddet merkezli eylem ve söylemin, rahmet ve esenlik dini olan İslam'dan referans bulması asla mümkün değildir. " Erbaş "İyilik Ödülleri"' töreninin ardından gazetecilerin bazı 'ilahiyatçıların' tepki çeken sözlerini hatırlatması üzerine ise "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Din İşleri Yüksek Kurulumuz ve yayınlarımızla doğru dini bilgiyi ulaştırmak için gayret ediyoruz. Milletimizin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ve ilahiyat fakültelerinden, sahih dini bilgiden şaşmayan yetkin ilim adamlarımızdan doğru dini bilgiyi öğrenmelerini tavsiye ediyorum" dedi.



