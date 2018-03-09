Erdoğan’dan Türk-İş’e ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türkİş) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Genel Başkan Ergün Atalay ve heyetince karşılanan Erdoğan, bir süre Atalay'la görüştü. Görüşme sürerken sayıları 200'ü aşan bir kadın grubu Türk-İş Genel Merkezi'ne alındı. Erdoğan, ziyaret sonunda kadınlarla fotoğraf çektirerek, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla kadınları kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş'ten ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan çevredeki vatandaşları el sallayarak selamladı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da ilk kez fotoğraf paylaştığı resmi Instagram hesasından tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

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