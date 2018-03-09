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Erdoğan’dan Türk-İş’e ziyaret

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018
Erdoğan’dan Türk-İş’e ziyaret

Erdoğan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türkİş) 'ni ziyaret etti. Genel Başkan ve heyetince karşılanan Erdoğan, bir süre Atalay'la görüştü. Görüşme sürerken sayıları 200'ü aşan bir kadın grubu Türk-İş Genel Merkezi'ne alındı. Erdoğan, ziyaret sonunda kadınlarla fotoğraf çektirerek, 8 Mart dolayısıyla kadınları kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş'ten ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan çevredeki vatandaşları el sallayarak selamladı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da ilk kez fotoğraf paylaştığı resmi Instagram hesasından tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

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Erdoğan’dan Türk-İş’e ziyaret
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