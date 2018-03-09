İlahiyat fakültelerinde ortak tavır... Bir açıklama da İ.Ü. İlahiyat Fakültesi'nden

Her duyarlı mümin gibi Sayın Cumhurbaşkanı mız da dinimizin bu şekilde istiskal edilmesine tahammül edemediği için bir açıklama yapmıştır. Bu konuşmada dile getirilen hususlar ilahiyat ve diyanet alanındaki uzmanlar tarafından usulünce değerlendirilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın hamiyet-i diniyesinden kaynaklanan bu ifadelerini dinimizi yanlış/kötü algılardan arındırma amacıyla dile getirdiğini görüyor ve destekliyoruz. Bu açıklamaların bazı kesimlerce dinde reform isteği gibi sunulması ya da yorumlanmasının yersiz ve haksız olduğunu düşünmekteyiz.

İSLAM DİNİNİN KURALLARI KIYAMATE KADAR GEÇERLİ KALACAKTIR

Yüce dinimiz İslam, Rabbimizin son din olarak insanlığa gönderdiği ve kıyamete kadar geçerli bir ilahi mesajdır. Bu mesajın tüm çağlar boyunca geçerli olması, onun her dönemde/coğrafyada yorumlanabilmesi ve insanların değişen ihtiyaçlarına yeni çözümler üretmesi ile ancak mümkün olmaktadır. 14 asır boyunca Müslümanların içtihat yöntemiyle yaptıkları da esasında bundan ibarettir. Bugün de karşı karşıya kaldığımız sorunları ancak İslam ilim geleneğinin içtihat mekanizmasını gerektiği şekilde işleterek çözebiliriz.



SON ZAMANLARDA BU TİP TARTIŞMALAR SIK YAŞANIYOR

Son asırda yaşadığımız zaaflar sebebiyle İslam âlimlerinin ilahi mesajı çağımızın ruhuna göre yorumlamakta bazı sıkıntılar yaşadıkları söylenebilir. Dahası modernleşmenin doğurduğu meydan okumalar karşısında kimi geleneksel anlayışların bir takım gerilimlere neden olduğu da bir gerçektir. Son yıllarda bu gerilimlerin hiç de makul olmayan bir takım tepkisel, hatta "hastalıklı" yorumlara ve hayatın dinamiklerini görmezden gelen değerlendirmelere sebep olduğu da bir vakıadır.