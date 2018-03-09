İttifak düzenlemesi komisyondan geçti

TBMM
Anayasa Komisyonu, 10 günlük bir maratonun sonunda AK Parti
ve MHP'nin uzlaşarak gündeme taşıdığı ittifak yasa teklifini kabul etti. Komisyonda kabul edilen teklife göre siyasi partilere seçimlerde ittifak yapma yasağı kalkıyor. Partiler kendi isim ve amblemleri ve ayrı milletvekili aday listesi ile seçime katılabilecek. İsteyen ittifaka bir isim verebilecek. İttifak partileri pusulada bir dikdörtgen içinde gösterilecek. Teklifte, yapılan anayasa değişikliğine paralel olarak 18 yaşına gelenlerin yerel seçimlerde muhtarlıktan belediye başkanlığına kadar bütün kademelerde aday olmalarına ilişkin gerekli yasal düzenlemeler yapılıyor. Bazı sandıklar birleştirilebilirken seçmenlerin farklı sandıklara dağıtılması da mümkün olacak.