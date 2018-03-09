İlahiyat Fakültelerinden o isimlere sert tepki: Asla temsil edemezler

İşte Marmara İlahiyat Fakültesi'nin basın açıklaması:



SON DERECE İSABETLİ VE YERİNDE BİR KARAR



Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart 2018 Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki konuşmalarında biz İlahiyat Fakülteleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarını göreve çağıran değerlendirmeleri ülkemiz ve İslam Âlemi açısından son derece isabetli ve yerindedir.

ASLA BU ÜLKENİN DİNİ ANLAYIŞINI TEMSİL EDEMEZLER

Cumhurbaşkanımızın "Asla dikkate almayız" dediği marjinal gurupların uzun zamandır dînî konularda ortaya koydukları söylem ile İlahiyat Fakülteleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik itibarsızlaştırma gayretleri malumdur. Birkaç aykırı örnek üzerinden sürekli olarak ülkemizin en önemli dînî kurumlarına saldırarak kendilerine alan açmaya ve itibar devşirmeye çalıştıkları bilinmektedir. Yolu asla ülkemizin örgün dînî eğitim kurumlarından geçmeyen, Selefî anlayıştan beslendikleri anlaşılan ve kendi göreceli fikirlerini tekfirci bir söylemle mutlak hakîkat olarak sunmaya çalışan bu kişiler asla bu ülkenin dînî anlayışını temsil edemezler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı'nda konuştu

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ İLE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KANALIYLA OLACAK

Cumhurbaşkanımızın ifadeleri ile "Din adamı olarak ortaya çıkıp dînimizde kesinlikle yeri olmayan ictihadlarda bulunan" kendilerini dînî, hatta siyâsî ve ictimâî her konuda konuşmaya yetkili gören, özellikle kadın konusu olmak üzere dînimizin yaklaşımı olarak asla kabul edilemeyecek fikirlerini kitle iletişim ve sosyal medya kanallarında paylaşarak bilgi kirliliğine ve toplumun kin ve nefret duygularıyla ayrışmasına sebebiyet veren bu marjinal anlayış temsilcileri asla dikkate alınmamalıdır. Son günlerde şahit olduğumuz seviyesiz ve yersiz tartışmalar bir kez daha göstermiştir ki, ülkemiz ve toplumumuzun sahih dînî bilgiye ulaşması ancak İlahiyat Fakültelerimiz ve Diyanet İşleri Başkanlığımız kanalıyla olacaktır.

İSLAM'IN GÜNCELLENMESİNİN GEREKTİĞİNİ BİLMEYECEK KADAR DA ACİZ BU İNSANLAR

Cumhurbaşkanımızın "Zamanın değişmesi hükümlerin de değişimini gerekli kılar" Mecelle kâidesinin bir ifadesi olarak kullandıkları "İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da âciz bunlar! Siz İslâm'ı ondört-onbeş asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız" şeklindeki beyanlarını da anlamaktan uzak ve maksatlı olarak çarpıtma yolunu tercih etmektedirler.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart 2018 tarihli konuşmalarındaki dînin doğru anlaşılması ve yorumlanması yönündeki hassasiyetine aynen katıldığımızı, İlahiyat Fakülteleri olarak bu konudaki görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.