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M.Ü. . Dek. Prof. ’den ’na destek

Giriş Tarihi: 9.3.2018 18:57 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 19:05
M.Ü. İlahiyat Fak. Dek. Prof. Ali Köse’den Cumhurbaşkanı’na destek

Verdiği fetvalarla sık sık gündeme gelen sahte ilahiyatçılar tartışması devam ediyor. Erdoğan'ın dün yaptığı çıkışı bugün de sürdürerek "Müslümanlar kendini yenilemek zorunda.

M.Ü İlahiyat Fak. Dek. Prof. Ali Köse'den Cumhurbaşkanı'na destek

Biz dinde reform peşinde değiliz. Kur'an'ın hükümleri kıyamete kadar geçerlidir" şeklindeki sözleri ile hem sahte ilahiyatçılara hem de sosyal medya trollerine tepki gösterirken, dünkü sözlerini çarpıtmaya çalışanlara da cevap verdi. A haber'e konuşan Dekanı Prof. de "Bu dar anlayış islam dünyasını bu hale getirdi" sözleri ile Cumhurbaşkanı'nın sözlerine destek verdi.

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M.Ü. İlahiyat Fak. Dek. Prof. Ali Köse’den Cumhurbaşkanı’na destek
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