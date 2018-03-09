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eski eşbaşkanı 'in bir sonraki durağı Danimarka oldu

Türkiye’nin hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardığı terör örgütü ’nin eski eşbaşkanı 'in Danimarka'ya gideceği açıklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018 20:38 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 21:23
PYD eski eşbaşkanı Salih Müslim'in bir sonraki durağı Danimarka oldu

Türkiye'nin hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardığı terör örgütü 'nin eski eşbaşkanı , Avrupa'daki temaslarına devam ediyor.

Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandıktan sonra Türkiye'nin iade talebine rağmen serbest bırakılan Müslim'in bu seferki durağının Danimarka olacağı kaydedildi. Danimarka parlamentosunda grubu bulunan Birlik Listesi Dış Politika Sözcüsü Sören Söndergaard, Müslim'in önümüzdeki pazartesi günü Danimarka Parlamentosunda bir dizi görüşmeler gerçekleştireceğini söyledi. Salih Müslim'in Danimarka'ya geleceği tarih ise kesin olarak açıklanmadı.

Söndergaard, Müslim'in, Danimarka'da korkmasına gerek olmadığını söyledi, Müslim'in hukuksal haklarının korunması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek Danimarka'da gözaltına alınmasını beklemediğini belirtti.
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PYD eski eşbaşkanı Salih Müslim'in bir sonraki durağı Danimarka oldu
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