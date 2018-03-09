‘Şiddet olaylarında boşanma hayat kurtarıcı’

KADEM
tarafından İstanbul
'da dün 8 Mart Kadınlar Günü
'ne özel "4. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi" düzenlendi. Ana teması boşanma olan kongreye KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar
, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Rektörü Nazım Ekren, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Ozan ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir katıldı. Yılmaz yaptığı konuşmada eğitim seviyesi düşük ve evliliği boyunca hiç çalışmayan bir kadının boşanma kararı almasının zorlaştığını söyledi. Sümeyye Erdoğan Bayraktar konuşmasında, "Biz 'Boşanma külliyen kötüdür, külliyen engellenmelidir' gibi sığ bir bakış açısına sahip değiliz. Özellikle şiddet vakalarında, artık ailenin ve bireylerinin zarar görmeye başladığı noktada boşanmanın suhuletle gerçekleştirilmesi, hayat kurtarıcı olabiliyor. Ama bunun haricinde aslolan, evliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması. Çünkü bir toplumun inşası için huzurlu aileler vazgeçilmez bir şart" dedi. Ayşe Keşir ise "Türkiye'de boşananların yüzde 80'i tekrar evleniyor, yüzde 17'si boşandığı eşiyle evleniyor" diye konuştu.