Afrin
'de sürdürülen Zeytin Dalı
Harekâtı'nın 48'inci gününde Mehmetçik ve ÖSO
, Cinderesi'nin belde merkezini kontrol altına aldı. Afrin şehir merkezine kaçan teröristler de SİHA'larla vuruluyor. Afrin'e yaklaşan birliklerden Kürtler'den oluşan Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir, "Türk kardeşlerimizle omuz omuza, Afrin'i işgalden kurtaracağımız günler artık çok yakın" dedi. 'BEKLE BİZİ AFRİN'
Zeytin Dalı Harekâtı'nın 48'inci gününde Mehmetçik, günlerdir süren kuşatmanın ardından kritik konumdaki Cinderesi'ni kontrol altına aldı. Önceki gün belde merkezine hâkim bir noktada yer alan Cinderesi Tepesi'nin alınmasıyla birlikte, Türk savaş uçaklarının hava harekâtı hız kazanmıştı. Sabah saatlerinde belde merkezini el geçirmek için büyük bir operasyona başlayan TSK ve ÖSO mensupları, teröristlerle yaşanan sıcak çatışmaların ardından belde merkezine girmeyi başardı.
Özel Kuvvetler öncülüğündeki operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) Timleri, arama tarama faaliyetlerini sürdürürken, şehrin dış mahallelerinde kalan az sayıdaki teröristlerle çatışmalar devam ediyor. Afrin şehir merkezine doğru kaçmaya çalışan teröristler ise TSK'ya ait silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vuruluyor.
Afrin operasyonuna çoğunluğu Kürtler'den oluşan binden fazla ÖSO'cu gönderen Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir SABAH'a konuşarak, "Cinderesi bitti, sıra Afrin'de. Bekle bizi Afrin. Türk kardeşlerimizle birlikte omuz omuza, sırt sırta savaşıyoruz. Oradaki kardeşlerimizi teröristlerden kurtarmak için gidiyoruz. Afrin'i teröristlerin işgalinden kurtaracağımız günler artık çok yakın" diye konuştu. Çoğunluğu Türkmen savaşçılardan oluşan Fatih Sultan Mehmet Tümeni Komutanı Mahmut Süleyman Zengin ise, "Afrin'de teröristlerin ellerindeki kaleler bir bir düşüyor. Şimdi sırada Afrin var. Cinderesi'nin düşmesiyle birlikte Afrin ile aramızda hiçbir engel kalmadı. Bekle bizi Afrin seni kurtarmaya geliyoruz" dedi.
SABAH, teröristlerin işgalinden kurtarılan Afrin'deki 6 büyük yerleşim biriminden biri olan Şeran Beldesi'ne girdi. Zeytin Dalı'nın başlamasıyla birlikte PKK/YPG/ DEAŞ'lı teröristler bölgede yaşayan sivilleri zorla Afrin şehir merkezine götürmüş. Beldenin merkezini kemer şeklinde mevzilerle dolduran teröristler, yollar boyunca da büyük siperler kazmış. 3089 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 157 BÖLGE TEMİZLENDİ
Daha önce sırasıyla Bülbül, Racu, Şeyh Hadid, Şeran beldelerini terörden temizleyen Mehmetçik, Cinderesi ilçesini kontrol altına alarak Afrin'e bir adım daha yaklaştı. Mehmetçik'in şimdiki hedefi ise Afrin'in 6'ncı ve son beldesi olan Mabatlı. Zeytin Dalı'nda dün itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 3 bin 89 oldu. YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 157 bölge de kontrol altına alındı.