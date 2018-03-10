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Çözüm terörün bu topraklardan gitmesidir

Giriş Tarihi: 10.3.2018
Çözüm terörün bu topraklardan gitmesidir

Başbakan açılıştaki konuşmasında şunları söyledi: "Terör bu ülkenin yıllarını çaldı. İnsanımıza büyük acılar yaşattı. Geleceği inşa etmek üzere yola çıkarken, terör belasını da bu milletin gündeminden söküp atmak gerektiğinin bilincindeyiz. Bazen 'Çözüm süreci' diyorlar. Çözüm mözüm yok. Çözüm, terör örgütünün bu topraklardan defolup gitmesi ve Kürtler'le, Türkler'le, Türkmenler'le, Araplar'la ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan bu milletin kucaklaşmasıdır.

Başbakan Yıldırım "Çözüm mözüm yok. Çözüm terör örgütünün bu topraklardan defolup gitmesidir"

Bu konuda ne terör odaklarına ne de onlara destek veren hiçbir güce taviz vermeyeceğiz. Bu operasyon, bölgeye barış ve huzuru geri getireceği gibi terör örgütlerinin zulmü altındaki Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizin de kurtulmasına vesile olacak. Bu yüzden adı Zeytin Dalı Harekatı. Dün Fırat Kalkanı Harekatıyla Cerablus'a, 'a gelen huzur, yarın inşallah Afrin'e de gelecek. Bazı dostlarımız içi boş 'sözde soykırım' iddialarıyla uğraşacağına 'da yaşanan vahşeti görmelidir."

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Çözüm terörün bu topraklardan gitmesidir
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