Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



Sevgili Mersinliler kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Buradan Mersin'in tüm ilçelerindeki mahallerindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Kongremizin şehrimiz için Mersinle birlikte ülkemiz demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

"SEFER EMRİ GELDİĞİNDE..."

Sefer görev emri geldiği zaman önce ben sonra hep beraber gideceğiz. Çünkü biz şehadete inanıyoruz.

MERSİN 2019'DA REKORA HAZIR OLSUN

Mersin'i 2019 seçimlerinde AK Parti'nin başarı sıralamasında ortalamanın üzerinde görmek istiyorum. Mersin'i de kalkındırmak, geleceğe hazırlamak için çok yatırım yaptık. 27 kattrilyon yatırımla Mersin'in yanındaydık. Ve olmaya devam edeceğiz. Yıllarca laftanb aşka bir şey üretmeyenlerin aksine biz Mersin'in karşısına laf değil icraatla çıkmaya devam edeceğiz.





MERSİN HALK OYLAMASINDA BEKLENTİLERiMİZİN ALTINDA KALDI



Mersin 16 Nisan halk oylamasında maalesef yüzde 36'lık evet oranıyla beklentilerimizin çok altında kaldı. İnsallah bu kongremiz Mersin için bir dönüm noktası olacaktır. 2019 seçimlerinde Mersin'in Türkiye ortalamasının üzerine çıkacağına inanıyorum... Ona göre çalışacak mıyız?



3 BiN 213 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şu an itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 213 oldu. Ve 900 kilometreye varan alan teröristlerden temizlendi.

"AFRİN 3 GÜNLÜK İŞTİ!"



Eğer biz teröristler ve Suriye'deki kimi ülkeler gibi vicdanımızı ve ahlakımızı rafa kaldırmış olsaydık. Afrin'i ele geçirmek 3 günlük işti.

TÜRKİYE, İŞGAL LEKESİ BULUNMAYAN TEK ÜLKEDİR

"Türkiye, tarihinde sömürge ayıbı olmayan, işgal lekesi bulunmayan tek ülkedir. Bana isim verdirtmesinler. Biz bu işgal güçlerini çok iyi biliriz, bunları çok iyi tanırız. Biz sadece hem kendimiz hem de dostlarımız için güvenli ve müreffeh bir gelecek istiyoruz."

"İKİ PARMAĞIMIZ BUNLARIN İKİ GÖZÜNDE OLUR"

"Terör örgütünün ve onu destekleyenlerin Suriye'de neyi amaçladıklarını çok iyi biliyoruz. Onun için de onların üzerine üzerine gidiyoruz. Ama kimse bize yanlış bakmasın. Eğer bize yanlış bakarlarsa o zaman iki parmağımız bunların iki gözünde olur."

"ORALARI DA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEYECEĞİZ"

"Cerablus'u, Rai'yi, Azez'i, El Bab'ı nasıl teröristlerden temizledikten sonra elektriğinden suyuna, eğitiminden sağlığına tüm altyapı ve üstyapı hizmetleriyle ayağa kaldırmışsak Afrin'i de öyle yapacağız. Ardından, teröristlerden arındırdıktan sonra Münbiç, Ayn el Arap, Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı, buraları da teröristlerden temizleyeceğiz."

NATO'YA SURİYE ÇAĞRISI



Ey NATO neredesin? Türkiye NATO'nun ülkesi değil mi? Bu kadar mücadele veriyoruz! Neredesin? Afganistan'da çağırdın geldik, Somali'ye Balkanlara geldik. Şimdi de ben çağırıyorum. Türkiye tehdit altında niye gelmiyorsun? Adil davranın. Sadece kuru kelamlar bizi doyurmuyor. Lafa geldi mi insan hakları konusunda ahkam kesenler, Suriye'de Irak'ta adeta gözleri görmez, kulakları duymaz hale geliyor.

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