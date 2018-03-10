Cumhurbaşkanımız’ın “Müslümanlar kendilerini sürekli geliştirmek zorundadır” tespiti çok önemlidir…

İŞTE FİKRİYAT.COM YAZARI MEHMET EMİN AY'IN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAŞLIKLAR

CUMHURBAŞKANI'MIZIN SÖZLERİNİ ÇARPITMAYA ÇALIŞTILAR

Sayın Cumhurbaşkanımızın, dün 8 Mart Kadınlar Günü münasebetiyle yaptığı konuşma içinde gündeme getirmiş olduğu konuların birtakım kesimlerce maksadının dışına çıkarılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Kendisi tarafından uzun bir konuşma içinde, kadının değerini çok çarpıcı ifadelerle ve örneklerle ortaya konuldu. Bu arada, "Kur'an, Sünnet, İcma ve Kıyas" gibi dinin özünü ilgilendiren kavramlar ve bu kavramların önemi de gündeme getirildi. Neticede bu kavramlardan habersiz kimselerin ya da şöhret elde etmek için yanlış içtihatlarla görüşlerini insanlara çeşitli mecralar vasıtasıyla ulaştırmaya çalıştıklarından söz etti.





SAYIN ERDOĞAN'IN NE SÖYLEDİĞİ ÇOK AÇIK

İşte burada, bu yanlış içtihatlarla vardıkları noktaları kabul edemeyeceğini ortaya koyarak, farazi birtakım hususlarla bugünün insanına hitap edilemeyeceğini de vurguladı. Kanaatimce Sayın Cumhurbaşkanımız, "zamanın değişmesiyle birlikte verilen hükmün yani yapılan içtihadın da değişebileceği" şeklindeki bir Mecelle kuralından yola çıkarak, günümüz insanın realitesini de ihtiyaçlarını da göz önüne alarak konuşmamız gerektiğini gündeme getirmek istedi. Ama maalesef görüşleri birtakım kimselerce başka taraflara çekildi.

TV TARTIŞMALARINDA ULU ORTA DİN KONUŞAN İLAHİYATÇILAR!

Bugün ülkemizde din üzerine söylenen sözler ve yapılan konuşmalar; dinî konularda yaşanan tartışmaların temelinde Sevgili Peygamberimizin "İnsanlara akılları nispetinde konuşunuz." hadisine uymayışımız vardır. Derin bir akademik konuyu veya detay bir mevzuyu, ulu orta TV Açık Oturumlarında tartışmak da ve bir dinî kimlik taşıyan kişide "olmaması gereken" üslupla konuşmak da bugünün önemli problemlerinden biridir. Yine bu hususa da dikkat çektiğini düşünüyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın...

SÖZLERİ CIMBIZLAMAK İÇİN HAZIR KITA BEKLİYORLAR

"Biliyorum birileri bizi tefe koyup çalacak. Rabbim bizi tefe koymasın" endişesini haklı çıkaran dedikodulara rağmen gündeme getirilen konu son derece önemlidir. Artık yeter!.. Her birimizin yukarıdaki hadis çerçevesinde konuşma idealimiz ve amacımız olmalıdır. Yoksa taraflı medya, kimi hocaların sözlerini cımbızlayarak yeni gündemler oluşturmak için hazır kıta bekliyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü "Dinimiz İslam ve kitabımız Kuran-ı Kerim, kıyamete kadar caridir" sözleri, "Biz dinde reform aramıyoruz" ifadesi ve "Müslümanlar sürekli kendilerini geliştirmek durumundadır" tespiti de asıl maksadın ne olduğunu ortaya koymak için yeterlidir kanaatindeyim.

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