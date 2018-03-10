Ömer Halisdemir gibi birer kahramansınız

Afrin'de terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden Mehmetçiğe bir destek de çocuklardan geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı
'nın projesiyle Türkiye
'nin dört bir yanındaki ilkokul öğrencilerinin yazdığı mektuplar harekâta katılan askerlere ulaştı. Mehmetçiği çok sevdiklerini söyleyen çocuklar, "Ömer Halisdemir
gibi hepiniz kahramanımızsınız. Beni çağırırsanız sizin çantanızı ve suyunuzu taşırım" ifadeleriyle asker ağabeylerine desteklerini iletti. İşte duygulandıran o mektuplardan bazıları: SEZEN NUR:
Ben bu mektubu size Ömer Halisdemir'in memleketinden yazıyorum. Siz olmasaydınız al bayrağımız göklerde dalgalanmazdı. Ömer Halisdemir gibi hepiniz bizim kahramanımızsınız. Minik kalplerimiz vatan için atıyor. Sizler orada vatanımız için düşmanlarla mücadele etmeseydiniz biz bu mektupları özgürce yazamazdık. SAYENİZDE GÜVENLE OKUYORUZ RÜMEYSA SARI:
Sizi her gün haberlerden izliyoruz. Allah yardımcımız olsun. Sayenizde derslerimizi huzurlu bir şekilde işliyoruz. Okullarımıza güvenli bir şekilde gidiyoruz. Bu bayrak göklerdeyse bu vatan bölünemez. Cumhurbaşkanımız
ve bütün Türkiye sizin arkanızda, hiç merak etmeyin. RABİA SAYGILI:
Sevgili Mehmetçikler, annelerinizi ve babalarınızı çok özlediniz mi? Biz de sizi özlüyoruz. Merak etmeyin yakında annelerinize, babalarınıza ve çocuklarınıza kavuşacaksınız. Düşmanlar giderek azalıyor çünkü sizi kimse yenemez. Merak etmeyin Mehmetçikler biz de burada vatanımızı koruyoruz. İyi ki varsınız. ELİF CEYLİN:
Beni çağırırsanız sizin çantanızı ve suyunuzu taşırım. Siz çok ama çok cesaretlisiniz. O bayrak bizim bayrağımız. Hâlâ da bizim ve hiç yere düşmedi. Kafanıza hiç takmayın biz kazanacağız. Çünkü biz size dua ediyoruz.