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Örgüt imamları deşifre oldu

’da yöneticisi polisin ismini verdiği 84 zanlıdan 40’ı gözaltına alındı. ’da da 80 isim deşifre oldu

Giriş Tarihi: 10.3.2018
'nün 'daki 'eğitim birimi' sorumlusu polis itirafçı oldu. İfadesi sonrası 43 ilde düzenlenen operasyonlarda; 84 zanlıdan 40'ı gözaltına alındı. Diğer taraftan FETÖ'nün ve 'ta ilçe imamlığını yapan Ahmet Yıldırım (49) da 'daki gaybubet evinde yakalandı. Yıldırım'ın ajandasının ortasında, alfabenin sessiz harflerinden oluşan ve her harfin karşısına da bir rakamın geldiği bir "şifre" bulundu. Yıldırım'ın, 'u eşinin üzerine kayıtlı telefona yükleyip kullandığı, 2 yıl önce yakalandığında da "Ben değil, eşim ByLock'u kullanıyordu" diyerek, eşinin tutuklanmasına göz yumup, kaçmayı tercih ettiği ortaya çıktı. İtirafçı olan örgüt üyesinin 80 kişinin ismini verdiği belirtildi.

5 İLDE 78 GÖZALTI
'da daha önce örgütün okul ve dershanelerinde çalışan 42, 'de 14 muvazzaf asker ve bir öğretmen, 'da 6 asker, 'de 8, Antalya'da da 8 şüpheli gözaltına alındı. merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 61 askerden 23'ü tutuklandı. Tekirdağ'da 12, 'da 3, 'ta da bir FETÖ üyesi tutuklandı
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Örgüt imamları deşifre oldu
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