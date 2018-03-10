Örgüt imamları deşifre oldu

FETÖ
'nün Konya
'daki 'eğitim birimi' sorumlusu polis itirafçı oldu. İfadesi sonrası 43 ilde düzenlenen operasyonlarda; 84 zanlıdan 40'ı gözaltına alındı. Diğer taraftan FETÖ'nün Adana
ve Kahramanmaraş
'ta ilçe imamlığını yapan Ahmet Yıldırım (49) da Ordu
'daki gaybubet evinde yakalandı. Yıldırım'ın ajandasının ortasında, alfabenin sessiz harflerinden oluşan ve her harfin karşısına da bir rakamın geldiği bir "şifre" bulundu. Yıldırım'ın, ByLock
'u eşinin üzerine kayıtlı telefona yükleyip kullandığı, 2 yıl önce yakalandığında da "Ben değil, eşim ByLock'u kullanıyordu" diyerek, eşinin tutuklanmasına göz yumup, kaçmayı tercih ettiği ortaya çıktı. İtirafçı olan örgüt üyesinin 80 kişinin ismini verdiği belirtildi. 5 İLDE 78 GÖZALTI Elazığ
'da daha önce örgütün okul ve dershanelerinde çalışan 42, Balıkesir
'de 14 muvazzaf asker ve bir öğretmen, Tekirdağ
'da 6 asker, Mersin
'de 8, Antalya
'da da 8 şüpheli gözaltına alındı. Mardin
merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 61 askerden 23'ü tutuklandı. Tekirdağ'da 12, Malatya
'da 3, Bayburt
'ta da bir FETÖ üyesi tutuklandı