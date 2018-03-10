Son dakika: Afrin yolunda çok kritik gelişme!

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısında yer alan Bülbül beldesine bağlı Korta, Babak Uşağı ve Kaşa köylerini terörden kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 131'i köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 167 bölgeyi kontrol altına aldı.

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

AFRİNLİLER ÖSO'DAKİ AKRABALARINA KAVUŞTU



Afrin ilçe merkezine bağlı Kurt Farmez köyü sakinleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında köylerini teröristlerden arındıran Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu akrabalarıyla buluştu.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ÖSO mensuplarının, terör örgütü PYD/PKK-DEAŞ'tan kurtardığı köyde akrabalarına kavuşma anını AA muhabirleri görüntüledi.

Kurt Farmez köyü sakinleri kendilerini teröristlerden kurtaran ve akrabaları olan ÖSO'luları zılgıtlarla karşıladı. Köylüler, sarıldıkları ÖSO'lularla birlikte sevinç gözyaşları döktü.

Arındırdıkları köye dönen ÖSO mensubu Abdülaziz Mustafa, "Terör örgütü PYD/PKK'nın köyden bizi tehcir edeli 3 yıl oldu. Köye çok fazla çatışmadan girip özgürleştirdik. Çünkü akrabamızla sürekli iletişimdeyiz. Onlar bize katil PKK'nın çekildiği haberini verdi." dedi.

Mustafa, akrabalarıyla sürekli iletişimde olmalarının köyün hızla alınmasını sağladığını aktardı.

ÖSO'nun güvenliğini sağlamak amacıyla köy sakinlerine evlere girmelerini anons ettiğini söyleyen köy sakini Ebu Ömer, şunları kaydetti:

"ÖSO köye girdi çok şükür. Halk kendini güvende hissetmeye başladı. ÖSO köylüleri öldürüyor söylentileri yalandır. Öyle bir şey söz konusu olamaz. İnsanlara değil hayvanlara bile zarar vermediler. Korkarak konuşmuyorum, bu bir gerçektir."

KÖYDEKİ MAYINLAR TEMİZLENİYOR

ÖSO mensupları Kurt Farmez köyünde terör örgütlerinin döşediği mayınları temizliyor.

ÖSO savaşçısı Ebu Samir, korkak olarak nitelendirdiği terör örgütünün köy içindeki yollara mayın döşediğini tespit ettiklerini söyledi. Samir, "Teröristlerin döşedikleri mayınları kimseye zarar vermeden sökmeye başladık." dedi.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 128'i köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 164 bölgeyi kontrol altına aldı.